ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Института химической технологии в индийском Мумбаи назвали продукты, которые помогут избавиться от похмелья, пишут «Известия».



Учёные рассказали, что похмелье возникает тогда, когда этанол превращается в ацетальдегид, который накапливается в организме. Поэтому ацетальдегид нужно выводить из организма.



С этим лучше всего справляются груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы. Также при похмельном состоянии могут помочь зелёный и чёрные чаи.



При этом эксперты не советуют есть кукурузу, яйца, витамин С, тмин, мускатный орех, а также пить кофе и молоко.