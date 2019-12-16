ИА «Ореанда-Новости». Основатель образовательного сервиса о пищевых добавках Herbal Pharmacist Дэвид Форман рассказал, какие продукты помогут снизить уровень стресса, пишут «Известия».



Специалист утверждает, что уровень стресса можно контролировать с помощью правильного питания. Нужно добавить в меню продукты, которые стимулируют надпочечниковую систему, ответственную за выработку адреналина и кортизола.



К таким продуктам эксперт отнёс тёмный шоколад – в нём много витаминов, и он может бороться со свободными радикалами — частицами, разрушающими клетки.



Ещё один продукт, который поможет в борьбе со стрессом, - это авокадо. В нём много омега-3 кислот, которые также снижают кортизол. Польза также будет от употребления жирной рыбы: скумбрии, сельди, тунца, семги.