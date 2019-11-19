ИА «Ореанда-Новости». Эксперты составили перечень продуктов, которые категорически нельзя давать кошкам, пишет «Ридус».



Так, первым в списке идёт авокадо. В нём есть вещество персин, которое может вызвать у кошки рвоту, а также проблемы с дыханием и сердцем. Нельзя давать питомцам алкоголь, который вызывает у них тахикардию и проблемы с лёгкими.



В винограде и изюме есть токсин, который у кошки может вызвать почечную недостаточность. А дрожжевое тесто способно вызвать метеоризм, сильные боли в животе и вздутие. Не советуют эксперты давать также и жирную свинину, которая ударит по поджелудочной железе и печени.