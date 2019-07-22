ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали продукты, которые могут вызвать преждевременное старение, пишет «Медикфорум».



К таким продуктам специалисты причислили сахар – он повреждает клетки, а также замедляет синтез коллагена, который обеспечивает эластичность и упругость кожи.



Кроме того, негативно влияет на организм и соль – она задерживает воду в организме. Кроме того, отмечается, что на состояние кожи лица и эмали зубов оказывают негативное влияние энергетики. Кофеин в таких напитках приводит к аритмии, а кофе как отдельный напиток обезвоживает организм и приводит к образованию морщин и микротрещин.



По мнению экспертов, стоит отказаться также от алкоголя и продуктов из переработанного мяса.