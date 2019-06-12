12.06.2019, 20:16
Названы продукты, отрицательно влияющие на состояние кожи человека
ИА "Ореанда-Новости" Тот факт, что те продукты, которые употребляет человек, не могут не отразиться на его внешнем состоянии, общеизвестен. Однако, какие группы продуктов влияют на состояние кожного покрова человека, рассказали специалисты-дерматологи.
Во-первых, всех любителей кофе ждёт неприятная новость - напиток способен пересушивать кожу человека. Кроме того, у тех, кто злоупотребляет этим бодрящим напитков, наблюдает у себя тусклость и появление ранних морщин. Однако, по словам дерматологов, совсем отказываться от кофе не стоит - достаточно выпивать одну чашку ежедневно. А тем, кто решил всерьёз позаботиться о своей коже, рекомендуется заменить кофе зелёным чаем - бодрящий эффект от него не менее значимый. Сладкоежкам также можно посоветовать снизить потребление такого вида продуктов. Сладости препятствуют выработке коллагена, что приводит, в свою очередь, к преждевременным морщинам. Острые продукты противопоказаны тем, кто страдает покраснением кожи и склонен к куперозу кожных покровов. Любители солёных огурцов скорее всего будут подвержены отёкам под глазами, кожа таких людей может покраснеть и воспалиться. Если не хотите раньше времени выглядеть старше своих лет, то не стоит употреблять много солений, советуют дерматологи. Преждевременные морщины и различные кожные высыпания ожидают любителей колбасных изделий. Содержащиеся в них консерванты, красители, соли и другие вещества также могут негативно отразиться на коже человека.
Минимизируя или, по крайней мере, избегая употребления вышеперечисленных продуктов, человек может наслаждаться собственным цветущим видом в отражении в зеркале, резюмируют дерматологи. Они советуют пить также достаточное количество жидкости, съедать ежедневно рекомендуемые объёмы свежих фруктов и овощей.
Во-первых, всех любителей кофе ждёт неприятная новость - напиток способен пересушивать кожу человека. Кроме того, у тех, кто злоупотребляет этим бодрящим напитков, наблюдает у себя тусклость и появление ранних морщин. Однако, по словам дерматологов, совсем отказываться от кофе не стоит - достаточно выпивать одну чашку ежедневно. А тем, кто решил всерьёз позаботиться о своей коже, рекомендуется заменить кофе зелёным чаем - бодрящий эффект от него не менее значимый. Сладкоежкам также можно посоветовать снизить потребление такого вида продуктов. Сладости препятствуют выработке коллагена, что приводит, в свою очередь, к преждевременным морщинам. Острые продукты противопоказаны тем, кто страдает покраснением кожи и склонен к куперозу кожных покровов. Любители солёных огурцов скорее всего будут подвержены отёкам под глазами, кожа таких людей может покраснеть и воспалиться. Если не хотите раньше времени выглядеть старше своих лет, то не стоит употреблять много солений, советуют дерматологи. Преждевременные морщины и различные кожные высыпания ожидают любителей колбасных изделий. Содержащиеся в них консерванты, красители, соли и другие вещества также могут негативно отразиться на коже человека.
Минимизируя или, по крайней мере, избегая употребления вышеперечисленных продуктов, человек может наслаждаться собственным цветущим видом в отражении в зеркале, резюмируют дерматологи. Они советуют пить также достаточное количество жидкости, съедать ежедневно рекомендуемые объёмы свежих фруктов и овощей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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