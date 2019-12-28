28.12.2019, 23:56
Названы продукты, употребление которых может привести к слепоте
ИА «Ореанда-Новости». Врачи назвали продукты, употреблять которые нужно поменьше, так как они могут привести к слепоте, «Газета.ru».
Так, сотрудники Школы общественного здравоохранения Буффало говорят о том, что чрезмерное употребление красного мяса и жирной еды может привести к слепоте. Утверждается, что от этих продуктов страдают маленькие сосуды в глазах.
Отмечается также, что курение может вызвать макулодистрофию сетчатки. Учёные рекомендуют делать упор на рыбу, свежие овощи и фрукты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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