ИА «Ореанда-Новости». Врачи назвали продукты, употреблять которые нужно поменьше, так как они могут привести к слепоте, «Газета.ru».



Так, сотрудники Школы общественного здравоохранения Буффало говорят о том, что чрезмерное употребление красного мяса и жирной еды может привести к слепоте. Утверждается, что от этих продуктов страдают маленькие сосуды в глазах.



Отмечается также, что курение может вызвать макулодистрофию сетчатки. Учёные рекомендуют делать упор на рыбу, свежие овощи и фрукты.