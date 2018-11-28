ИА «Ореанда-Новости». Центр научно-технологического прогнозирования, действующий при НИУ ВШЭ, опубликовал доклад о человеческом развитии России. В докладе перечислены профессии, которых в ближайшем будущем не окажется на рынке труда - из-за автоматизации.

Доклад «Человек и инновации» был подготовлен учёными Центра научно-технологического прогнозирования под эгидой Аналитического центра правительства России. 28 ноября этот доклад был опубликован. Один из авторов, Александр Чулок, директор упомянутого центра, приводя в пример данные Росстата и исследование по роботизации труда (Оксфордский университет), составил список, в который вошли профессии служащих и рабочих - этим профессии покинут российский рынок труда в связи с их автоматизацией.

Среди рабочих профессий названы, например, сборщики электромеханического оборудования, а также раздельщики рыбы, мяса. В списке служащих оказались: технические специалисты в области геологии, кредитные аналитики, сельхозинспекторы, специалисты по продажам (ритейл), риелторы, технические специалисты по медкартам и записям.

Александр Чулок указывает, что одним из самых «чувствительных» секторов, который оказался под «давлением новых технологий» - это розничная и оптовая торговля, а также сфера ремонта. В них заняты около 13 млн россиян. В исследовании отмечается, что под угрозой исчезновения оказываются, в частности, ремонтные рабочие, логисты на складах, продавцы.

Специалист приводит в пример появляющиеся в мире «безлюдные» магазины: в них используются RFID-метки (радиочастотная идентификация товаров), а для оплаты покупок применяются современные технологии коммуникации. Таким образом, производитель и потребитель оказываются связанными напрямую - благодаря «маркет-плейсам» и самым современным платформенным технологиям, которые заменяют традиционные схемы ритейла.

Тем не менее, есть некоторые профессии, в которых роботы не могут заменить людей. Вне «автоматизированной» конкуренции, например, - учителя, социальные работники, следователи полиции, руководители, гидрологи.