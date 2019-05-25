Так, среди самых доступных мер числится горячий травяной чай, у которого успокаивающий эффект. В чай рекомендуют добавить мяту, мелиссу, малину и чёрную смородину.

Кроме того, специалисты рекомендуют принимать тёплую ванну с травами: с ромашкой, лавандой, мятой или розмарином. А взбодриться после рабочего дня поможет контрастный душ.

А наоборот, заснуть, помогут эфирные масла, которые сделают сон спокойнее. Зарядиться витаминами рекомендуют при помощи морковного сока. В свою очередь регулярные физические нагрузки снижают риск возникновения депрессии.