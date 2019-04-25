Так, среди самых полезных продуктов называются зеленые листовые овощи, которые содержат много антиоксидантов - они способствуют расщеплению ферментов. Речь идёт о кормовой капусте, салатах ромэн и кресс, шпинате, белокочанной капусте.При этом медики говорят, что овощи нужно есть или сырыми или приготовленными на пару. Кроме того, полезные свойства сохраняются и в соке, если его выпить в течение пары минут. Учёные провели исследование – люди на протяжении шести недель пили по 300 мл капустного сока. Оказалось, что у всех нормализовалось кровяное давление, повышающее риск развития диабета.