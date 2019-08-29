29.08.2019, 16:31
Названы растения, которые помогают бороться со стрессом
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие растения помогут понизить уровень стресса, пишет «Медикфорум».
Одним из основным природных успокоительных является перечная мята. Она помогает избавиться от головной боли, а её эфирные масла повышают бдительность.
Эксперты также отметили черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Не так давно американские учёные доказали, что он помогает и в стрессовых ситуациях.
Не стоит забывать о ромашке, которая обладает успоительным действием. Это растение может быть также полезно при бессоннице. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание и на орегано. Оно может быть эффективным как при простуде, как и при усталости.
Одним из основным природных успокоительных является перечная мята. Она помогает избавиться от головной боли, а её эфирные масла повышают бдительность.
Эксперты также отметили черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Не так давно американские учёные доказали, что он помогает и в стрессовых ситуациях.
Не стоит забывать о ромашке, которая обладает успоительным действием. Это растение может быть также полезно при бессоннице. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание и на орегано. Оно может быть эффективным как при простуде, как и при усталости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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