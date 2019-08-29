Одним из основным природных успокоительных является перечная мята. Она помогает избавиться от головной боли, а её эфирные масла повышают бдительность.Эксперты также отметили черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Не так давно американские учёные доказали, что он помогает и в стрессовых ситуациях.Не стоит забывать о ромашке, которая обладает успоительным действием. Это растение может быть также полезно при бессоннице. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание и на орегано. Оно может быть эффективным как при простуде, как и при усталости.