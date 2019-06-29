29.06.2019, 17:28
Названы самые частые болезни у домашних кошек
ИА «Ореанда-Новости». Ветеринары рассказали, какие проблемы со здоровьем бывают у домашних кошек, сообщает РИА Новости.
Оказалось, что чаще всего заболевания у кошек возникают из-за неправильного кормления и ухода. У животных может развиться аллергия, дерматит или проблемы с весом. Кроме того, часто домашние кошки страдают от болезней ушей и мочекаменной болезни.
Кроме того, ветеринары рассказали, что самыми частыми гостями ветклиник становятся мейн-куны, бенгальские кошки и сфинксы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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