Так, к таким болезным можно отнести гипертонию. Повышенное давление присутствует у многих людей, однако они могут о нём и не подозревать пока не случится какой-нибудь коллапс. К опасным заболеваниям относится и приступы апноэ во сне – это когда у человека, когда он спит, останавливается дыхание. Без симптомов развивается и глаукома – человек может долго не замечать, что с его зрением что-то не так, однако в результате затуманивается зрение и сужается обзор.Кроме того, заметить на ранних стадиях диабет почти невозможно. Первые симптомы болезни - сухость во рту, жажда и нечеткое зрение. Синдром поликистоза яичников (СПКЯ) также протекает без симптомов. Болезнь развивается примерно у 10% женщин и никак себя не проявляет. К «незаметным» болезням также относится рак лёгких – он может долгое время себя не проявлять.