ИА «Ореанда-Новости». Врач-эндокринолог Алексей рассказал о признаках, по которым можно угадать диабет, пишет «МК».



Это состояние, по словам врача, называется преддиабет. В этом состояние уровень сахара в крови повышается, но не настолько, чтобы ставить полноценный диагноз «диабет». Врач отметил, что зачастую у людей с преддиабетом потом разовьётся диабет второго типа.



Распознать это заболевание можно по следующим симптомам: набору веса, проблемам с кожей, а также увеличенное желание съесть что-то сладкое.