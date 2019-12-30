ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, какие симптомы свойственны почти любому виду онкологического заболевания, пишет «МК».



Так, прежде всего надо обратить внимание на постоянное ощущение слабости и усталости, которое нельзя объяснить физическими нагрузками. В таком состоянии человек бодро чувствует себя с утра, но потом появляется упадок сил.



Также среди симптомов называют резкое похудение. Во всех этих случаях нужно поспешить на прием к врачу, начать можно с посещения терапевта.