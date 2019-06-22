ИА «Ореанда-Новости». Эксперты заявили, что не все продукты, которые можно отнести к правильному питанию, одинаково полезны для человека.



Так, полностью убирая из рациона сахар, часто забывают о его пользе. Сахар содержит глюкозу, которая участвует в кровообращении и способствует работе мозга.



Кроме того, сырые овощи содержат бета-каротин, его соединения преобразуются в витамин А, он играет важную роль в замедлении процессов старения, а также позитивно влияет на зрение. Однако без термообработки овощи могут вызвать проблемы с пищеварением из-за нерастворимой клетчатки.



Пророщенная пшеница включает витамины практически всех групп, но содержащийся лектин, который нарушает работу ЖКТ и эндокринной системы.