ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как правильно выбирать бытовую химию.

Эксперты из разных организаций составили список рекомендации, которые должны помочь научиться правильно выбирать средства бытовой химии.

В первую очередь специалисты призвали к более осторожному отношению к ионогенным и неионогенным веществам в составе средств. Профессор кафедры органической химии МГУ отметил, что в состав обязательно должен присутствовать на упаковке.

Чаще всего производители маскируют вредные вещества, называя их «биологически активными добавками», «неорганические активные» или «иогенные» и «неионогенные» вещества.

Вероника Смагина, работающая на кафедре фармацевтических и косметических средств, добавила, что необходимо соблюдать указанные на упаковке меры предосторожности. Когда упаковка «предостерегает» не вдыхать, прятать от детей, не касаться и проветривать помещение после использования, то нужно выполнять все эти действия.

От средств бытовой химии можно получить ожоги, отравление, травмы и так далее.