ИА «Ореанда-Новости». Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».



Так, по словам врачей, стоит беспокоится, если аритмия повторяется в течение дня несколько раз и длится более 30 секунд.



Обратиться к врачу надо и тогда, когда появляется аритмия во время головокружения, боль и жжение в области груди, а также одышка.



Кроме того, указывать на проблемы с сердцем может боль в ногах. Так, боль, возникающая в области икр при ходьбе и спадающие после остановки, являются симптомом атеросклероза сосудов нижних конечностей.