ИА «Ореанда-Новости» Компания «Superjob», занимающийся поиском работы для своих клиентов, разработала нейросеть способную заполнять резюме по фотографии человека. Документ будет создаваться через алгоритм, точность которого составляет 87%.

Агентством «Superjob» сообщается, что нейросеть уже сейчас без особых трудностей может определить принадлежность человека к одной базовых профессий (да данный момент в базу входит 500 проффессий). К примеру, с вероятностью 96% система отличит фотографию водителя от бухгалтера или продавца от инженера-эколога.

В сервисе так же уверяют, что с вероятностью 98% алгоритм может определить наличие или отсутствие у человека высшего образования, его пол, возраст и опыт работы.

Кроме того, создатели разработали базу одежды, которая включает в себя более чем 11 млн экземпляров.



Разработчики нейросети утверждают, что эта технология в интернет-рекрутменте стала возможна после анализа около 20 млн фото из резюме.