ИА «Ореанда-Новости». Китайские разработчики научили нейронную сеть распознавать зеркала на изображениях. Алгоритм делает это, потому что области изображения с зеркалом и без него обычно различаются по текстуре, цвету, а также семантическим характеристикам. Эксперименты показали, что нейронная сеть создает зеркала на фотографиях лучше, чем другие алгоритмы для этой задачи.

Отмечено, что новый алгоритм состоит из двух основных частей. Первоначально изображение подается в нейронную сеть для выделения признаков операции, в которой алгоритм отсекает лишние данные из изображения и оставляет на нем ключевые данные, например строки. Благодаря этому изображение уменьшается в размере и становится легче анализировать, но информация об объектах на нем не теряется.

Специалистам из Городского университета Гонконга удалось добиться беспрецедентной точности нейронной сети. Но алгоритм все ещё требует некоторых уточнений, которые они в настоящее время делают.