ИА «Ореанда-Новости» Низкое содержание сахара и углеводов в диете может нанести вред здоровью и даже жизни человека, так как значительно повышается риск развития мерцательной аритмии. Об этом предупреждают врачи, выступившие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

Специалист из Университета Сунь Ятсена (Китай) Сяодун Чжуан заявил, что низкоуглеводная диета связана с риском возникновения аритмии, поэтому переходить на подобный рацион необходимо крайне осторожно.

Мерцательная аритмия — заболевание, связанное с нарушением сердечного ритма, которое способно привести к образованию тромбов и даже остановке сердца. Кроме того, кровяные сгустки могут попадать и в другие органы и мозг, что может привести к инсульту.

Чжуан и другие специалисты выявили взаимосвязь между мерцательной аритмией и диетами, в которых содержится мало углеводов и много жиров и белков.

Учёные изучили данные с 1985 по 2016 год, которые собирали медики в США для изучения атеросклероза. В исследовании принимали участие около 14 тысяч человек, у которых не было сердечных заболеваний на момент начала эксперимента.

Спустя несколько лет после начала исследования, мерцательная аритмия была диагностирована у двух тысяч человек. Китайские учёные изучили привычки заболевших, их рацион.

Как выяснили исследователи, те добровольцы, которые в течение этого времени употребляли в пищу больше сахаров и углеводов, страдали аритмией на 16-18% реже, чем те, кто придерживался кетодиеты и других диет и принципов «здорового питания».

Учёные пока не смогли установить, с чем именно связаны такие показатели. Как полагают специалисты, подобные результаты могут говорить о том, что люди, придерживающиеся низкоуглеводных диет, не получают необходимое количество

антиоксидантов, которые содержатся во фруктах и овощах. Учёные намерены далее изучать эту гипотезу, чтобы установить, с чем связан повышенный риск возникновения мерцательной аритмии.