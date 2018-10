ИА «Ореанда-Новости». Сразу три человека получили Нобелевскую премию по физике за 2018 год. Американский, французский и канадский учёные сделали открытия в области лазерной физики.



Артур Эшкин из США, Жерар Мур из Франции и Донна Стрикланд из Канады стали лауреатами Нобелевской премии по итогам прошлого года. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Эшкин открыл оптические пинцеты и смог их применить в биологических системах. С помощью этого пинцета можно захватывать частицы, атомы и молекулы «пальцами» лазерных лучей. «Эшкин реализовал свою мечту, создав световую ловушку», – отмечает комитет, добавляя, что благодаря его открытию «научная фантастика стала реальностью».



Мур и Стрикланд изобрели «метод генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Их новаторская технология известна как усиление чирпированных импульсов. Это «открыло новые области исследований и привело к широкому промышленному и медицинскому применению», отметили в нобелевском комитете изобретение физиков.



Кстати, Донна ​Стрикланд стала третьей женщиной — лауреатом Нобелевской премии по физике.

