ИА «Ореанда-Новости». Сразу три человека получили Нобелевскую премию по физике за 2018 год. Американский, французский и канадский учёные сделали открытия в области лазерной физики.

Артур Эшкин из США, Жерар Мур из Франции и Донна Стрикланд из Канады стали лауреатами Нобелевской премии по итогам прошлого года. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Эшкин открыл оптические пинцеты и смог их применить в биологических системах. С помощью этого пинцета можно захватывать частицы, атомы и молекулы «пальцами» лазерных лучей. «Эшкин реализовал свою мечту, создав световую ловушку», – отмечает комитет, добавляя, что благодаря его открытию «научная фантастика стала реальностью».

Мур и Стрикланд изобрели «метод генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Их новаторская технология известна как усиление чирпированных импульсов. Это «открыло новые области исследований и привело к широкому промышленному и медицинскому применению», отметили в нобелевском комитете изобретение физиков.

Кстати, Донна ​Стрикланд стала третьей женщиной — лауреатом Нобелевской премии по физике.

Напомним, Нобелевская неделя началась в шведской столице, в Стокгольме, накануне, 1 октября. Традиционно мероприятие открыло объявление лауреатов премии за исследования в области физиологии и медицины. Победителями стали иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии за открытие нового вида терапии при лечении онкологических заболеваний.

В этом году размер одной Нобелевской премии составил 9 миллионов шведских крон (это около одного миллиона долларов США). Премия в области физики за всю историю Нобелевской недели присуждалась 111 раз, ее получили 207 человек, первым в 1901 году был Вильям Рентген из Германии за открытие излучения, названного в его честь.

12 физиков из СССР и России оказались в числе нобелевских лауреатов. Например, в 2010 году награды за создание графена (тончайшего в мире материала) получили Андрей Гейм и Константин Новосёлов.