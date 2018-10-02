ИА «Ореанда-Новости». Сразу три человека получили Нобелевскую премию по физике за 2018 год. Американский, французский и канадский учёные сделали открытия в области лазерной физики.



Артур Эшкин из США, Жерар Мур из Франции и Донна Стрикланд из Канады стали лауреатами Нобелевской премии по итогам прошлого года. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Эшкин открыл оптические пинцеты и смог их применить в биологических системах. С помощью этого пинцета можно захватывать частицы, атомы и молекулы «пальцами» лазерных лучей. «Эшкин реализовал свою мечту, создав световую ловушку», – отмечает комитет, добавляя, что благодаря его открытию «научная фантастика стала реальностью».



Мур и Стрикланд изобрели «метод генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Их новаторская технология известна как усиление чирпированных импульсов. Это «открыло новые области исследований и привело к широкому промышленному и медицинскому применению», отметили в нобелевском комитете изобретение физиков.



Кстати, Донна ​Стрикланд стала третьей женщиной — лауреатом Нобелевской премии по физике.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2018 г.

Напомним, Нобелевская неделя началась в шведской столице, в Стокгольме, накануне, 1 октября. Традиционно мероприятие открыло объявление лауреатов премии за исследования в области физиологии и медицины. Победителями стали иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии за открытие нового вида терапии при лечении онкологических заболеваний.

В этом году размер одной Нобелевской премии составил 9 миллионов шведских крон (это около одного миллиона долларов США). Премия в области физики за всю историю Нобелевской недели присуждалась 111 раз, ее получили 207 человек, первым в 1901 году был Вильям Рентген из Германии за открытие излучения, названного в его честь.

12 физиков из СССР и России оказались в числе нобелевских лауреатов. Например, в 2010 году награды за создание графена (тончайшего в мире материала) получили Андрей Гейм и Константин Новосёлов.