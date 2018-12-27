ИА «Ореанда-Новости». Российские нейробиологи выяснили, что стресс обусловлен нарушением энергетического обмена в головном мозге. Исследование, проведённое при поддержке Российского научного фонда, позволило узнать больше о механизмах возникновения и развития психических расстройств. Об этом сообщает пресс-служба РНФ со ссылкой на публикацию в журнале BMC Neuroscience.

Специалисты по нейробиологии из Института цитологии и генетики (Сибирское отделение РАН) исследовали тревожно-депрессивные расстройства, которые со временем формируются в социальном конфликте как у «победителя», так и у «жертвы». Учёные утверждают: тревожные расстройства связаны с тем, что в мозге происходит нарушение энергетического обмена.

Исследование проводилось на самцах мышей, говорится в сообщении пресс-службы РНФ. Они были помещены в клетку с прозрачной перегородкой, и в конфликте между ними учёные выяснили, кто оказался «жертвой», а кто «победителем». Затем за грызунами наблюдали в течение 20 дней - выяснилось, что независимо от «победы» тревожно-депрессивное расстройство, связанное с эмоциональными переживаниями, развилось у обоих участников конфликта.

Такое явление, как хронический социальный стресс, приводит к изменениям генов в гипоталамусе, который регулирует стрессовые реакции. Генетические изменения касаются и гиппокампа, играющего ключевую роль в формировании памяти и новых нейронов.

Таким образом, исследователи подтвердили гипотезу о том, что психические заболевания связаны с дефектами митохондрий. Эти клеточные «энергетические станции» ответственны за образование молекул АТФ, которые необходимы для большинства реакций, происходящих в организме. Последствия дисфункции митохондрий наблюдаются при различных психоэмоциональных и неврологических заболеваниях - шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве.

Российские учёные планируют тщательно изучить механизмы развития дисфункции митохондрий. Результаты таких исследований позволят разработать новые методы лечения психических и неврологических заболеваний.

По данным ВОЗ, из 10 причин нетрудоспособности во многих странах мира 5 относятся к поведенческим и психическим расстройствам. Тревожное расстройство характерно для 95% людей, страдающих депрессией.