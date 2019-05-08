ИА «Ореанда-Новости». На учениях в США спасали Землю от падения виртуального метеорита. Испытания NASA завершились неудачей. Учения в Мэриленде проводились в формате национальной стратегии противостояния падению внеземных тел. На конференции по орбитальной обороне при помощи компьютерных технологий была представлена ситуация, в ходе которой на нашу планету в 2027 году упадёт гигантский астероид. По легенде, катастрофа могла обрушиться на Денвер. Команда сотрудников NASA должна была изменить курс небесного тела, но повлиять на траекторию виртуального полёта метеора учёные не смогли.

В ходе противостояния удалось расколоть астероид, однако один из его осколков миновал оборону NASA и упал на Нью-Йорк. Сила виртуального удара была в сотни раз мощнее ядерного заряда, сброшенного на Хиросиму и не оставила Нью-Йорку не единого шанса.

Напомним, ранее в NASA опубликовали наблюдения, подтверждающие приближение к Земле гигантского астероида под названием «Бог Хаоса». Однако учёные отмечают, что это небесное тело не представляет опасности для нашей планеты, хотя и пролетит очень близко к орбите. Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявлял, что на критическом расстоянии от Земли постоянно пролетают различные небесные тела, об этих астероидах известно только учёным. В настоящее время NASA серьёзно работает над обеспечением безопасности Земли от ударов гостей из Космоса.



