ИА «Ореанда-Новости» Врач предупреждает о возможных негативных последствиях для здоровья, если во время празднования Пасхи пренебрегать рядом простых правил. Свои рекомендации дала кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в беседе с НСН.

Она отметила, что, если во время праздников неразумно питаться, можно даже попасть в больницу и заработать серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому важно с умом подходить к выбору праздничного стола и не злоупотреблять вредной пищей.

Так, по словам специалиста, лучше съесть только часть пасхального кулича и ограничится несколькими ложками пасхи, можно позволить себе съесть одно яйцо.

Как заявляет Королева, такого количества продуктов будет вполне достаточно, чтобы насытиться праздничными угощениями и не испортить себе здоровье.