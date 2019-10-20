Соответствующие эксперименты были проведены на макаках.

Инициаторами исследования стала группа учёных из Университета Дьюка и Университета Эмори, расположенные на территории Соединённых Штатов Америки. О том, что психологический стресс негативно сказывается не только на генах, но и на общем иммунитете и обмене веществ, было уже известно научному миру. Доказано, что даже после того, как стрессовая ситуация закончилась и человек вроде бы «успокоился», организм ещё долгое время помнит последствия такой ситуации. В настоящее время учёным пока неизвестно, как долго испытывает организм такие нагрузки, и какие факторы влияют на их продолжительность. Кроме того, стало известно, что ответом иммунной системы человека на стресс является появление и дальнейшее развитие воспалительных процессов внутренних органов. Таким образом, гены, ответственные за иммунитет человека, начинают функционировать значительнее сильнее.

Группа американских исследователей провела соответствующие эксперименты с макаками. В ходе исследований удалось доказать, что иммунные гены весьма «впечатлительны» к стрессовым ситуациям. Также в рамках экспериментов было доказано, что социальный стресс способен на протяжении ещё довольно долгого времени сохранять иммунные гены в напряжённом состоянии. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что гены не сразу «забывают» о неприятных ситуациях и не способны моментально отпустить их.