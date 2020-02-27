27.02.2020, 15:14
Обнаружена древнейшая водоросль на Земле
ИА «Ореанда-Новости». Исследователями была найдена самая древняя зеленая водоросль из известных. Столь редкий экспонат был обнаружен на севере Китая. Её возраст составляет более миллиона лет. По словам учёных, именно тогда этот вид растений появился на планете.
Водоросли получили наименование Proterocladus antiquus. Отмечается, что большим сюрпризом и удачей для учёных стало состояние обнаруженных окаменелостей. Водоросли сохранились достаточно хорошо, чтобы рассмотреть их под микроскопом и провести необходимые исследования.
Находка представляет собой относительно сложный организм, у водоросли сформировано многоклеточный талл (её тело). Его размер примерно 3 миллиметров в высоту.
Полученные данные помогут уточнить время появления этих растений на Земле и сказать что-то о состоянии планеты в этот период.
Водоросли получили наименование Proterocladus antiquus. Отмечается, что большим сюрпризом и удачей для учёных стало состояние обнаруженных окаменелостей. Водоросли сохранились достаточно хорошо, чтобы рассмотреть их под микроскопом и провести необходимые исследования.
Находка представляет собой относительно сложный организм, у водоросли сформировано многоклеточный талл (её тело). Его размер примерно 3 миллиметров в высоту.
Полученные данные помогут уточнить время появления этих растений на Земле и сказать что-то о состоянии планеты в этот период.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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