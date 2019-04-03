ИА «Ореанда-Новости» В статье «Суперсолдат для войн будущего» полковника запаса Николая Пороскова, опубликованной в «Армейском сборнике», автор заявляет, что в 1980-х годах в СССР были разработаны кажущиеся фантастическими техники. Они якобы позволяют овладевшим ими видеть собеседника «насквозь», то есть, по сути, читать мысли. Так называемая боевая парапсихология также якобы способствует лечению ран, освоению иностранных языков. «Парапсихолог» якобы может долго обходиться без пищи и сна, повелевать животными, влиять на работу техники, читать запертые в сейфе документы и так далее. По утверждению автора, сотрудники российского спецназа применяли эти техники в Чечне.

В то же время заключение председателя комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук Евгения Александрова однозначно: «боевой парапсихологии» не существует, это лженаука.