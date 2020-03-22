ИА «Ореанда-Новости» . Организация «OneWeb» сообщила, что все запущенные российские спутники с космодрома Байконур уже вышли на связь и успешно работают на орбите. Об этом рассказал старший технический руководитель организации Массимилиано Ладоваз.

По сообщению директора, все запущенные из России 34 спутника связи благополучно вышли на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1B» с разгонным блоком двигателя «Фрегат».

«Мы уже связались со всеми спутниковыми устройствами. Ещё один знаменательный успех», - заявил Массимилиано Ладоваз на своей странице в социальной сети «Twitter».

Напомним, что 21 марта прошёл запуск российских спутников в рамках соглашения между Главкосмосом и французской компанией «Arianespace». Ракета-носитель «Союз-2.1 b» вывела на орбиту с космодрома Байконур 34 спутника «OneWeb», увеличив их количество до 74 единиц.