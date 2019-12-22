ИА «Ореанда-Новости». Онколог перечислила симптомы рака, на которые никто не обращает внимания.

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова была приглашена на радиостанцию «Говорит Москва». В эфире она перечислила симптомы, которые могут указывать на опухоли в области головы и шеи.

Лилия Яковлева посоветовала обратиться к врачу, если возникли какие-то уплотнения или шишки. По её словам, люди могут годами игнорировать или не замечать этот признак.

Кроме того причинами беспокойства могут стать внезапные приступы боли без видимых на то причин, обнаружение каких-либо пигментных пятен и их изменений. Появление «непонятных» выделений во рту, дискомфорт при глотании, проблемы с зубами.