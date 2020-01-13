Так, по словам медика, прежде всего нужно обратить внимание на боле в спине и животе. При этом зачастую у пациентов наблюдается недостаток веса и пожелтение кожи.При этом врач отметил, что такие симптомы могут быть связаны не только с раком, но и с панкреатитом. Медик подчеркнул, что часто встречаются и заболевания поджелудочной железы. В этом случае легко распознать диабет – при этом заболевании больной часто хочет пить. При наличии этих признаком врач посоветовал обратиться к специалистам.