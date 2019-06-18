ИА «Ореанда-Новости». Перед астрономами стоит новая цель – найти варианты для поселения человеческих колоний. Учёные берут во внимание планеты Солнечной системы и оценивают возможность их колонизации.

Заселить Меркурий, по мнению учёных, сложно, но возможно. Тем не менее, Уран, из-за своей низкой температуры, не входит в список лидеров. Большой потенциал представляет Тритон – самый крупный спутник Нептуна, его поверхность твёрдая, в отличие от иных поверхностей вокруг планеты.

Карликовая планета Церера также является одним из лучших вариантов. На ней множество полезных ископаемых, а водяного льда хватит для поддержания жизни большой колонии.

В списке кандидатов для заселения человеческих колоний присутствуют Луна и Марс. Астрономы берут во внимание отдалённость от Земли и гравитационные показатели.