ИА «Ореанда-Новости» К уменьшению популяции, а потом и к гибели куликов приведет смена гастрономических предпочтений хищных зверей, живущих в местах обитания пернатых. Причиной перемен считают глобальное потепление.

Считается, что постоянное изменение климата нарушает трофические отношения с последствиями для сложных межвидовых взаимодействий. Но последствия изменения климата понимаются неясно, а эффекты, подобные проблем с куликами, в глобальном масштабе зафиксированы ранее не были.

Однако, исследовав более 38 тысяч гнёзд из 237 популяций, учёные выяснили, что за последние 70 лет наблюдается увеличение разорений хищниками гнёзд птиц, проживающих на прибрежной территории. Исторически существовал широтный градиент в расхищении животными гнёзд с самыми высокими темпами в тропиках. Это может объяснить, почему многие перелётные птицы путешествуют за тысячи километров от тропиков до полюсов, чтобы размножаться. Но эта картина не согласуется с новыми данными. На сегодняшний день та же ситуация происходит в Северных широтах, особенно в Арктике.

Павел Томкович, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского зоологического музея МГУ, объясняет прогнозы серьёзными изменениями климата в последние годы.

Как выяснили учёные, из-за потепления климата изменилась численность грызунов, живущих в северных широтах. Любое увеличение численности какого-либо звена пищевой цепочки ведёт за собой последствия, схожие с паданием фигур домино, выстроенных в ряд. Когда первая из них падает, она увлекает за собой вторую, вторая - третью, и так происходит до того момента, либо пока не изменится угол соприкосновения с впереди стоящей фишкой, и упавшая её не заденет, либо пока они все не упадут.

В данном случае развитие пока что застыло на третьей «фишке». Когда популяция грызунов уменьшилась, хищникам, которые ими питались, стало катастрофически не хватать еды. Если раньше гнезда куликов были для них запасным вариантом, то сейчас его можно считать основным наравне с грызунами.

Учитывая, что ученые прогнозируют ускорение процесса глобального потепления, орнитологи пришли к выводу, что в скором времени популяция куликов будет на грани вымирания.