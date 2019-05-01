ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Сиднейского университета нашли противоядие от укуса австралийской коробчатой ​​медузы, жало которой несёт в себе достаточно яда, чтобы убить более 60 человек.

Один укус существа вызывает мучительную боль и некроз кожи и, если доза яда достаточно велика, остановка сердца и смерть наступают в течение нескольких минут.

В процессе редактирования генома специалисты университетского Центра Чарльза Перкинса обнаружили «молекулярное противоядие», которое блокирует симптомы укуса коробчатой ​​медузы при нанесении на кожу в течение 15 минут.

«Это первое молекулярное исследование того, как работает этот тип яда и, возможно, как работает любой яд», - сказал ведущий автор исследования Раймонд Лау. Исследователи полагают, что препарат - который безопасен для использования и уже доступен - полностью остановит некроз, рубцы на коже и боль при нанесении. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, остановит ли он сердечный приступ.

Было доказано, что противоядие воздействует на клетки человека, также оно успешно протестировано на живых мышах. Учёные сейчас хотят разработать тематическое приложение для практического использования антидота. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.