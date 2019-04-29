ИА «Ореанда-Новости» Астрономы из Университета Кёртина (Австралия) открыли уникальное явление: чёрная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг себя. За счёт материи ближайшей звезды микроквазар создал ореол из раскалённого газа и пыли. При этом оси вращающихся компонентов не совпадают, вследствие чего внутренняя часть диска закручивается и раскачивается подобно юле. Направление кольца изменяется, когда чёрная дыра выбрасывает часть материи в виде раскалённой струи газа.

Данные явления были зарегистрированы лишь в 2015 году, а прежде чёрная дыра пребывала в так называемой спячке на протяжении 26 лет. Астрофизики надеются, что открытие поможет в исследовании роли тёмной материи в эволюции галактик во Вселенной.