12.09.2019, 17:48
Палеонтологи нашли следы шестого массового вымирания
ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу о том, что в середине пермского периода произошло ещё одно массовое вымирание. Хотя вымирание затронуло в большей степени только морскую фауну, оно было поставлено на третье место по последствиям после Великого вымирания в конце перми и мел-палеогенового вымирания.
В целом существуют пять массовых происшествий, которые понесли собой исчезновение большого количества живых видов и которые ознаменовали конец той или иной геологический эпохи. Это силурийское (443 миллиона лет назад), девонское (372 миллиона лет назад), великое пермское (252 миллиона лет назад), триасовое (201 миллион лет назад) и мел-палеогеновое (66 миллионов лет назад).
Однако учёными было недооценено средне-пермское вымирание, которое произошло в период примерно с 272 до 260 миллионов лет назад. Конец "эпохи вымирания" пришёлся на время извержения вулкана Эмейшань и вызванным им наводнением. Чтобы полноценно включить шестое вымирание в список, учёным предстоит сделать ряд исследований, чтобы доказать, что его последствия сопоставимы с другими.
Также специалисты прогнозируют следующее вымирание примерно к 2100 году. Оно начнётся, когда уровень углекислого газа в атмосфере нашей планеты перешагнет критическую отметку. Это вымирание произойдёт, если глобальное потепление не остановится и выбросы диоксида углерода в атмосферу продолжатся теми же темпами, что и сегодня.
В целом существуют пять массовых происшествий, которые понесли собой исчезновение большого количества живых видов и которые ознаменовали конец той или иной геологический эпохи. Это силурийское (443 миллиона лет назад), девонское (372 миллиона лет назад), великое пермское (252 миллиона лет назад), триасовое (201 миллион лет назад) и мел-палеогеновое (66 миллионов лет назад).
Однако учёными было недооценено средне-пермское вымирание, которое произошло в период примерно с 272 до 260 миллионов лет назад. Конец "эпохи вымирания" пришёлся на время извержения вулкана Эмейшань и вызванным им наводнением. Чтобы полноценно включить шестое вымирание в список, учёным предстоит сделать ряд исследований, чтобы доказать, что его последствия сопоставимы с другими.
Также специалисты прогнозируют следующее вымирание примерно к 2100 году. Оно начнётся, когда уровень углекислого газа в атмосфере нашей планеты перешагнет критическую отметку. Это вымирание произойдёт, если глобальное потепление не остановится и выбросы диоксида углерода в атмосферу продолжатся теми же темпами, что и сегодня.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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