08.08.2019, 16:03
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
ИА «Ореанда-Новости». Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека. По её словам, из-за новых технологий и разнообразных гаджетов, которые сейчас люди "не выпускают из рук", зрение может ухудшаться. Поэтому она посоветовала употреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты: рыбу, фрукты и овощи. Среди рыбы полезнее всего скумбрия.
Также Елена рассказала о причинах снижения зрения. Это, как говорит профессор, курение, неправильное питание и низкая физическая активность. Также огромное влияние имеют смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Длительная работа с ними может спровоцировать развитие сухого глаза, а также близорукость.
Гришина напомнила о необходимости соблюдать режим при работе с компьютером. После каждого часа взаимодействия с техникой нужно делать перерыв в 10-5 минут, чтобы позволить глазам отдохнуть от напряжения.
Также Елена рассказала о причинах снижения зрения. Это, как говорит профессор, курение, неправильное питание и низкая физическая активность. Также огромное влияние имеют смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Длительная работа с ними может спровоцировать развитие сухого глаза, а также близорукость.
Гришина напомнила о необходимости соблюдать режим при работе с компьютером. После каждого часа взаимодействия с техникой нужно делать перерыв в 10-5 минут, чтобы позволить глазам отдохнуть от напряжения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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