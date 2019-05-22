ИА «Ореанда-Новости» В онкологических клиниках начнётся тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка. Соответствующее разрешение выдало министерство здравоохранения. Об этом передаёт пресс-служба Российского общества клинической онкологии. В исследовании будут принимать участие больные с диагнозом рак желудка, которые уже испробовали все стандартные способы лечения.