По данным 2015 года, около 15% детей родились с недостаточной массой тела. Именно такие дети подвержены высокому риску различных хронических заболеваний. Кроме того, 80% умерших младенцев - это дети с недобором веса.Дети всё чаще рождаются с низким весом и в странах Европы, Северной Америки, и в Австралии и Новой Зеландии.А показатель веса при рождении ребёнка является отражением здоровья населения планеты.Данные о десятках миллионах младенцев были обработаны экспертами. Однако, они отметили, что им не удалось получить информацию из 47 стран - треть младенцев вообще не числятся в системе данных или, к примеру, нет цифр о тех, кто умер сразу после рождения.По мнению журнала The Lancet Global Health, прежде всего необходимо снизить количество критических родов, таким образом, возможно достичь цель, поставленную ВОЗ. Особенно сложная ситуация с родами наблюдается в регионах Южной Азии и в странах Африканского континента. Что касается развитых стран, как например, Великобритания или Соединённые Штаты Америки, то и здесь показатель родившихся с недобором веса всё ещё высок. Лучше всех ситуация обстоит в Швеции.