18.05.2019, 01:20
По данным ВОЗ, миллионы новорождённых подвержены хроническим заболеваниям
ИА "Ореанда-Новости" Всемирная организация здравоохранения всерьёз обеспокоена тем, что недостаточный вес у родившегося ребёнка приводит к риску хронических болезней. По данным 2015 года, около 15% детей родились с недостаточной массой тела. Именно такие дети подвержены высокому риску различных хронических заболеваний. Кроме того, 80% умерших младенцев - это дети с недобором веса.
Дети всё чаще рождаются с низким весом и в странах Европы, Северной Америки, и в Австралии и Новой Зеландии. В 2015 году число детей, родившихся с весом менее 2,5 килограммов, составило 20,5 миллионов. А показатель веса при рождении ребёнка является отражением здоровья населения планеты.
148 стран мира приняло участие в исследовании ВОЗ. Данные о десятках миллионах младенцев были обработаны экспертами. Однако, они отметили, что им не удалось получить информацию из 47 стран - треть младенцев вообще не числятся в системе данных или, к примеру, нет цифр о тех, кто умер сразу после рождения.
Всемирная организация здравоохранения разрабатывает стратегию, согласно которой необходимо будет сократить количество детей с низким весом на 30% к 2025 году. По мнению журнала The Lancet Global Health, прежде всего необходимо снизить количество критических родов, таким образом, возможно достичь цель, поставленную ВОЗ. Особенно сложная ситуация с родами наблюдается в регионах Южной Азии и в странах Африканского континента. Что касается развитых стран, как например, Великобритания или Соединённые Штаты Америки, то и здесь показатель родившихся с недобором веса всё ещё высок. Лучше всех ситуация обстоит в Швеции. Если говорить о странах бывшего Советского Союза, то дети с низкой массой тела рождаются здесь не в критическом соотношении.
Дети всё чаще рождаются с низким весом и в странах Европы, Северной Америки, и в Австралии и Новой Зеландии. В 2015 году число детей, родившихся с весом менее 2,5 килограммов, составило 20,5 миллионов. А показатель веса при рождении ребёнка является отражением здоровья населения планеты.
148 стран мира приняло участие в исследовании ВОЗ. Данные о десятках миллионах младенцев были обработаны экспертами. Однако, они отметили, что им не удалось получить информацию из 47 стран - треть младенцев вообще не числятся в системе данных или, к примеру, нет цифр о тех, кто умер сразу после рождения.
Всемирная организация здравоохранения разрабатывает стратегию, согласно которой необходимо будет сократить количество детей с низким весом на 30% к 2025 году. По мнению журнала The Lancet Global Health, прежде всего необходимо снизить количество критических родов, таким образом, возможно достичь цель, поставленную ВОЗ. Особенно сложная ситуация с родами наблюдается в регионах Южной Азии и в странах Африканского континента. Что касается развитых стран, как например, Великобритания или Соединённые Штаты Америки, то и здесь показатель родившихся с недобором веса всё ещё высок. Лучше всех ситуация обстоит в Швеции. Если говорить о странах бывшего Советского Союза, то дети с низкой массой тела рождаются здесь не в критическом соотношении.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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