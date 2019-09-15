Это необычное открытие принадлежит отечественным учёным.

Исследователи из университета города Томска отправилась в экспедицию на полуостров Ямал. Здесь, в северной части Западной Сибири, ими были выявлены зелёные поля ромашек и одуванчиков. Стоит отметить, что это зоны, которые характеризуются активными процессами таяния мерзлоты. В целом, в таких местах в последнее время учёные всё чаще фиксируют продуктивность биологических систем, которая ранее считалась в климатических условиях тундры аномальной. По мнению учёных, причина такого процесса связана, прежде всего, в том, что подземный лёд начал активно таять. Этот процесс таяния льда сопровождался проседанием почвы, которое, в свою очередь, происходило скачкообразно.

Все вышеперечисленные процессы привели к тому, что на территории тундры сначала появились бугры, усыпанные зелёной травой и цветами. Позднее началось бурный рост не только ромашек и одуванчиков, но и злаков, полыни и ивы. Семена этих растений разносило по всей тундре животными и ветром. Дождевые черви также сыграли свою роль в ранее аномальных явлениях. Они способствовали образованию гумусового слоя почвы, что привело к дальнейшей её плодородности.

Томские исследователи сделали вывод о том, что обнаружение ромашковых и одуванчиковых полей в условиях тундры свидетельствует о возможности получить урожай кустарников и травы. Эти виды растительности могут быть использованы в качестве корма. Примечательно, что это становится реальностью даже при вегетационном периоде, имеющим непродолжительный характер.