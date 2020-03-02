ИА «Ореанда-Новости».В сети появились кадры со стройки второй очереди космодрома Восточный. Их опубликовал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter. На видеозаписях даже виден командный пункт.

На трёх видеозаписях показана не только сама стройка командного пункта, но и некоторые детали подземного бункера. По словам Рогозина, до конца марта третий этаж бункера будет готов.

Согласно предоставленной ранее информации, в апреле начнётся монтаж технологического оборудования и инженерных систем командного пункта. Первый и второй этажи уже готовы, в этом месяце началось возведение третьего.

О начале масштабной стройки второй очереди космодрома Восточный сообщили в 2019 году. Проект предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру.