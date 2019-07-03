Пойманный сигнал опровергает представления учёных о Вселенной
По расчётам учёных, источник радиосигнала удален от Земли на 7,9 миллиарда световых лет. Ранее учёные считали, что быстрые радиовсплески могут возникать только в молодых карликовых галактиках, где находится большое количество магнетаров — нейтронных звезд с мощными магнитными полями. Однако новые данные показывают, что данную модель следует пересмотреть.
Ранее сообщалось, что международная группа учёных обнаружила одиночный быстрый радиовсплеск FRB 180924, который произошел в массивной галактике размером с Млечный Путь, в 13 тысячах световых лет от её центра. Характерной особенностью галактики является отсутствие процессов рождения новых звезд.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. Ряд учёных полагает, что всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Однако некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102, который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012 и 2015-2017 годах.
Комментарии