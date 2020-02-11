ИА «Ореанда-Новости» . Аналитики предсказали резкое падение продажи гаджетов в начале 2020 года из-за вспышки эпидемии в Китае. В экспертной организации Canalys заявили, что поставщикам необходимо больше времени на изменение плана выпуска смартфонов в стране.

По мнению многих специалистов коронавирус может оказать значительное влияние на розничный и производственный секторы экономики Китая. Задержки в открытии заводов и возвращении на места специалистов и работников повлияют на время запуска продукции и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Прогноз падения рынка телефонов одной из исследовательских фирм IDC ограничился 30 процентами.

Напомним, что из-за эпидемии смертельной пневмонии Sony, Amazon и многих других крупных компаний отказались участвовать в конференции Mobile World Congress в Барселоне - одной из крупнейших в мире выставок мобильной продукции.