ИА «Ореанда-Новости». Специалист объяснил, что накапливать обиды вредно для здоровья. Из-за этого могут развиться различные заболевания, пишет «Вечерняя Москва».



Преподаватель МГУ и кандидат психологических наук Евгений Сафонов отметил, что затаённые обиды приводят к стрессу, которые провоцирует различные заболевания, в том числе и онкологию.



Психолог рассказал, как из-за недомолвок у партнёров может возникать бесплодие, у которого нет медицинского объяснения. Для пожилых людей долго обижаться ещё опасней, так как в их возрасте организм уже истощён и не выдерживает такой эмоциональной нагрузки.