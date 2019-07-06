ИА «Ореанда-Новости». Медицинский психолог Центра расстройств пищевого поведения Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. Алексеева Анастасия Макарова дала советы по правильной подготовке ко сну, сообщает агентство городских новостей «Москва».



Специалист отметила, что лучше всего ложиться спать в одно и то же время. Кроме того, Макарова также советует поставить напоминание на телефоне, которое за час до нужного времени напомнить, что надо ложиться в кровать.



Психолог также порекомендовала перед сном побыть несколько минут в одиночестве. Это, по её словам, поможет избавиться от всего пережитого за день и настроить организм на полноценный отдых.

