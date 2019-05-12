12.05.2019, 12:29
Психолог рассказала, как войти в рабочий режим после праздников
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали ряд мер, призванных упросить привыкание к рабочему ритму после праздников, сообщают РИА Новости.
Так, кандидат психологических наук Кристина Иваненко говорит о том, что работодателям нужно после праздников проводить совещания, ставя на них сотрудникам задачи с четким дедлайном и списком обязанностей для каждого сотрудника. Такая мера, по мнению эксперта, позволит аккумулировать энергию, накопленную работниками за майские праздники.
Психолог также посоветовала работникам сосредоточиться на планировании задач по дням и неделям. написав для этого список целей с их приоритезацией.
Так, кандидат психологических наук Кристина Иваненко говорит о том, что работодателям нужно после праздников проводить совещания, ставя на них сотрудникам задачи с четким дедлайном и списком обязанностей для каждого сотрудника. Такая мера, по мнению эксперта, позволит аккумулировать энергию, накопленную работниками за майские праздники.
Психолог также посоветовала работникам сосредоточиться на планировании задач по дням и неделям. написав для этого список целей с их приоритезацией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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