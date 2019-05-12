Так, кандидат психологических наук Кристина Иваненко говорит о том, что работодателям нужно после праздников проводить совещания, ставя на них сотрудникам задачи с четким дедлайном и списком обязанностей для каждого сотрудника. Такая мера, по мнению эксперта, позволит аккумулировать энергию, накопленную работниками за майские праздники.Психолог также посоветовала работникам сосредоточиться на планировании задач по дням и неделям. написав для этого список целей с их приоритезацией.