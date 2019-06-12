Так, эксперт рассказал, что у стресса есть две стороны: одна касается вредного воздействия данной реакции организма, что проявляется в блокировке обучаемости, ухудшении здоровья. Поэтому важно обращать внимание на полезные стороны стресса, например, обращая внимание на сильные качества своего характера.Кроме того, можно попробовать задать любой вопрос друзьям или родственникам, это приведёт к содержательному разговору, который поможет расслабиться.