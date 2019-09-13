13.09.2019, 18:48
Пыль сверхновых звёзд обнаружена в снегах Антарктики
ИА «Ореанда-Новости». В свежевыпавшем снегу в Антарктиде обнаружена пыль сверхновых звёзд. Учёные пришли к такому выводу, проанализировав найденный там изотоп железо-60, который считается чрезвычайно редким.
Проведя исследование, учёные обнаружили, что вещество оказалось на Земле в результате взрыва сверхновой звёзды, которое произошло несколько миллионов лет назад. Странность в том, что найденное железо-60 при этом должно было попасть на Землю не более 20 лет назад.
Исследователи уверяют, что железо-60 не может быть результатом распада других веществ, следовательно, оно может иметь только космическое происхождения.
Проведя исследование, учёные обнаружили, что вещество оказалось на Земле в результате взрыва сверхновой звёзды, которое произошло несколько миллионов лет назад. Странность в том, что найденное железо-60 при этом должно было попасть на Землю не более 20 лет назад.
Исследователи уверяют, что железо-60 не может быть результатом распада других веществ, следовательно, оно может иметь только космическое происхождения.
Для подтверждения гипотезы, что пыль сверхновой может падать на поверхность Земли и сегодня, авторы исследования собрали около 500 килограммов свежего снега. Снег доставили в нерастаявшем виде в Германию, где его плавили и анализировали на масс-спектрометре. Анализ показал, что в добытом образце нашлось примерно 73 тысячи атомов железа-60, что соответствует около 1,2 атомам на квадратный сантиметр антарктического снега в год.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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