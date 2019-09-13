ИА «Ореанда-Новости». В свежевыпавшем снегу в Антарктиде обнаружена пыль сверхновых звёзд. Учёные пришли к такому выводу, проанализировавПроведя исследование, учёные обнаружили, чтоСтранность в том, что найденное железо-60 при этом должно было попасть на Землю не более 20 лет назад.Исследователи уверяют, что железо-60 не может быть результатом распада других веществ, следовательно,

Для подтверждения гипотезы, что пыль сверхновой может падать на поверхность Земли и сегодня, авторы исследования собрали около 500 килограммов свежего снега. Снег доставили в нерастаявшем виде в Германию, где его плавили и анализировали на масс-спектрометре. Анализ показал, что в добытом образце нашлось примерно 73 тысячи атомов железа-60, что соответствует около 1,2 атомам на квадратный сантиметр антарктического снега в год.