У 11-летнего мальчика нашли генную мутацию, которая вызывает нарушение функций мышц: непроизвольно дёргаются ноги, руки и лицо. Такое заболевание встречается примерно раз на миллион. Болезнь считается неизлечимой.Родители мальчика считали, что бороться с припадками помогал кофе. Врачи заявили, что это предположение оказалось правильным. Однажды родители случайно купили капсулы эспрессо без кофеина. У мальчика резко обострились приступы, которые продолжались четыре дня, пока родители не купили обычный кофе.Медики подтвердили, что кофе может подавить мышечные спазмы. Однако это заболевание настолько редкое, что проблематично собрать группу, чтобы провести опыты.