ИА «Ореанда-Новости» Человекообразный робот «Фёдор» вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землюна борту корабля «Союз МС-14» 7 сентября, ранее возвращение корабля было намечено на 3 сентября. Об этом рассказали в Роскосмосе.

Запуск корабля «Союз МС-14» доставит робота на МКС 24 августа, таким образом, робот пробудет на орбите 14 дней. «Фёдор» сменил имя на английское Skybot F-850, он должен будет выполнить на борту МКС несколько задач под контролем космонавта Александра Скворцова.