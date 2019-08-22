ИА «Ореанда-Новости» С космодрома Байконур осуществлён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». С её помощью на орбиту выйдет аппарат «Союз МС-14», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) антропоморфного робота «Фёдора» (Skybot F-850), а также дополнительный груз. Стыковка со станцией запланирована на 8 часов 30 минут по московскому времени 24 августа.

Во время запуска «Фёдор» сказал: «Поехали!» Робот будет доставлен на российский сегмент МКС, где он будет работать под руководством космонавта Александра Скворцова. Предполагается, что «Фёдор» проведёт на околоземной орбите 17 дней, а затем вернётся на Землю в спускаемом аппарате.

«Фёдор» был разработан сотрудниками Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Skybot F-850 предназначен для участия в спасательных операциях в опасных для человека условиях.